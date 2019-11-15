Москва, , 22:29 — REGNUM В составе Северного флота будет сформирована отдельная морская инженерно-сапёрная бригада, предназначенная для штурма укреплений вероятного противника, сообщает 15 ноября газета «Известия» со ссылкой на главкомат ВМФ.

Учения в Арктике Mil.ru

Новое соединение будет базироваться в Арктическом регионе. В состав бригады войдут штурмовые группы, усиленные спецтехникой. Помимо бронированных инженерных машин и штурмового снаряжения, сапёры-штурмовики будут обеспечены бронированными гидрокостюмами «Корсар-МП», тяжелыми бронекостюмами ОВР-3Ш и экзоскелетами, позволяющими дольше выдерживать такую солидную нагрузку.

Кроме того, морские сапёры будут способны действовать на необорудованных побережьях, снимая минные поля и обеспечивая высадку десанта.

Наличие в структуре Северного флота такой мощной инженерной единицы, «заточенной» под штурмовые действия в городах и укреплённых районах, резко расширит возможности флота в прибрежных и островных операциях.

Как сообщало ИА REGNUM, существенное расширение «сухопутной» части Северного флота направлено на обеспечение максимального контроля над Арктической зоной территории России.

Читайте ранее в этом сюжете: На Украине подсчитали суммарный залп российских «Калибров» в Чёрном море