Тбилиси, , 22:31 — REGNUM Один из ключевых руководителей ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), по прозвищу Аль Бара Шишани, которого задержала Служба безопасности Украины (СБУ) в Киеве, является гражданином Грузии Цезарем Тохосашвили, разыскиваемым по линии Интерпола. Об этом 15 ноября сказано в распространённом заявлении Службы госбезопасности (СГБ) Грузии.

В заявлении указано, что гражданин Грузии Цезарь Тохосашвили, задержанный по обвинению в участии в радикальной террористической организации, разыскивался по красному циркуляру Интерпола. Красным циркуляром называют международный ордер о незамедлительном аресте.

Следствием было установлено, что Тохосашвили отправился в Сирию в 2014 году, где принял участие в боях против сил правительства. В 2015 году подозреваемый вступил в организацию «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Как сообщила Служба госбезопасности Грузии, Тохосашвили находился в тесном контакте с Тарханом Батирашвили, выходцем из Грузии и так называемым военным министром группировки ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Тохосашвили был 6 ноября приговорён заочно городским судом города Тбилиси к тюремному заключению.

Ранее ИА REGNUM сообщало о подтверждении Службой госбезопасности Грузии информации об аресте на Украине Аль Бара Шишани, одного из главарей ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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