м. Подбродье, , 13:03 — REGNUM 15 ноября в Литве стартовали военные учения в рамках НАТО под названием «Железный волк II. Об этом сообщает польское новостное агентство Polskie Radio 24.

Польша представлена на учениях военнослужащими 15-ой Гижицкой механизированной бригады, а также танками из Батальона креховецких уланов из города Ожиш.

Как заявляет командир танкового батальона, капитан Петр Кий, данные учения проходят с задействованием сил с обеих сторон. В этом случае «литовская бригада и многонациональный батальон являются противниками. Они обозначены голубым цветом, в то время как мы — красным».

Капитан также отмечает, что всего на учениях с польской стороны задействованы 100 военнослужащих и 20 танков.

Посол Польши в Литве Урсула Дорошевская также высказалась по поводу учений: «Мы гордимся тем, что вносим вклад в обороноспособность литовского государства. Это сотрудничество ведется с давних времен и в разных форматах».