Анкара, , 12:21 — REGNUM Турецкое новостное агентство Anadolu Ajansı опубликовало статью, в которой заявило, что, в результате атак сил Башара Асада и поддерживающей его России на поселения в Идлибской зоне деэскалации за последние 14 дней около 40 тыс. мирных жителей были вынуждены бежать из своих домов.

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, на это в своем письменном заявлении указали местные организации гражданского общества. Они отметили, что большая часть населения, бежавшего от атак Сирийской арабской армии, проиранских боевиков и России, укрылась в регионах Атме, Ках, Дейр Хассан и Кефер Люсин, а также в зоне, зачищенной от террористов Турцией в ходе операций «Щит Евфрата» и «Оливковая ветвь».

В заявлении подчеркивается, что причиной массовой миграции стало ужесточение воздушных и наземных атак сил Асада и России. Также отмечено, что целью атак стали, среди прочих, школа, мечеть, станция, медицинские учреждения — всего 29 объектов. В ходе ударов погибли 6 человек, известно, что некоторые из них — учителя и журналисты.