Варшава, , 12:56 — REGNUM 15 ноября был представлен план первого заседания Сейма Республики Польша. Первые два дня данного заседания уже прошли, остался 3 и 4 день. Об этом сообщает польское новостное агентство Polskie Radio 24.

Как сообщается в плане, они выпадут на 19 и 21 ноября. В эти дни премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий выступит с сообщением о направлениях деятельности новообразованного правительства, а также пройдет голосование о вотуме доверия данному правительству. Кроме того, будут проведены выборы трех судей в Конституционный трибунал.

Также в ходе оставшихся дней должно пройти первое чтение поправки в законопроект о повышении акцизов на алкогольную и табачную продукцию.