Мурманск, , 21:42 — REGNUM Губернатор Мурманской области Андрей Чибис, возглавивший сегодня региональное отделение партии «Единая Россия», заявил о необходимости глобальных изменений в работе партийной организации, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис Gov-murman.ru

«В регионе очевидно нужна перезагрузка работы «Единой России». Партия должна приносить пользу людям, быть с народом. Партийцы должны помогать решать проблемы граждан!» — написал Чибис в соцсетях.

Он также сообщил, что перед партийной конференцией был проведен мозговой штурм, в ходе которого представители ЕР пытались ответить на непростые, по словам губернатора, вопросы: как сделать «Единую Россию» более открытой для людей? Как сделать работу первичных отделений более эффективной? Как привлечь молодёжь?

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, губернатор Мурманской области Андрей Чибис возглавил региональное отделение «Единой России», его кандидатуру большинством голосов поддержали делегаты XXX Конференции регионального отделения партии.