Копенгаген, , 12:22 — REGNUM Председатель датской оппозиционной партии «Венстре» Якоб Эллеманн-Йенсен заявил, что часть беженцев сможет остаться в Дании в том случае, если конфликт на их родине затянется. Это противоречит инициированной партией при предыдущем правительстве «смене парадигмы», согласно которой прибывающие беженцы должны не интегрироваться в датское общество, а возвращаться домой.

«Если человек бежит от войны, смертей и разрушений в собственной стране, разумеется, по умолчанию это означает, что он должен вернуться на родину после урегулирования ситуации. Но это также означает, что он должен работать и как-то становиться частью общества той страны, в которую он на время прибыл. Если, допустим, конфликт длится 15 или 20 лет, и у беженцев здесь уже рождаются и вырастают дети, есть ли вообще смысл говорить о возвращении? Реальность такова, что некоторая часть мигрантов скорее всего останется в Дании», — заявил глава «Венстре». Политик, однако, подчеркнул, что «ничего не высечено на камне» и все еще может измениться. Об этом пишет датская газета Jyllands-Posten (Юлландс-Постен).

Якоб Эллеманн-Йенсен назначил бывшего министра по делам иностранцев и интеграции Дании Ингер Стойберг в качестве сопредседателя партии. Это решение активно обсуждалось в датских политических кругах, поскольку известно, что взгляды Элеманн-Йенсена и Стойберг по вопросам миграционной политики очень разнятся.