Архангельск, , 21:27 — REGNUM Губернатор Мурманской области Андрей Чибис возглавил региональное отделение «Единой России». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе отделения, его кандидатуру большинством голосов поддержали делегаты XXX Конференции регионального отделения партии.

«Андрей Чибис выдвигался от «Единой России», она оказывала ему поддержку, и он на деле доказал, что он наш коллега, товарищ и однопартиец. Он принимает на себя дополнительные обязательства, с одной стороны, с другой — получает новый канал коммуникаций и возможность оценки того, чем занимается исполнительная власть», — отметил секретарь Генерального совета «Единой России» Андрей Турчак.

Он напомнил, что от того, как партия сможет перегруппировать свои силы, зависит ее результат на выборах в 2021 году и в целом развитие Мурманской области.

«Решение по секретарю принято, теперь на выборах будет представлена единая программа — и Чибиса как губернатора, и партии. Это может и должна быть народная программа», — подчеркнул Турчак.

Напомним, ранее региональное отделение возглавлял Сергей Дубовой. Теперь он будет занимать пост заместителя секретаря отделения.