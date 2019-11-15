Архангельск, 15 ноября 2019, 21:27 — REGNUM Губернатор Мурманской области Андрей Чибис возглавил региональное отделение «Единой России». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе отделения, его кандидатуру большинством голосов поддержали делегаты XXX Конференции регионального отделения партии.
Он напомнил, что от того, как партия сможет перегруппировать свои силы, зависит ее результат на выборах в 2021 году и в целом развитие Мурманской области.
Напомним, ранее региональное отделение возглавлял Сергей Дубовой. Теперь он будет занимать пост заместителя секретаря отделения.