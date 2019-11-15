Вашингтон, , 21:24 — REGNUM Обвинительный приговор вынес Роджеру Стоуну, экс-советнику президента Соединённых Штатов Дональда Трампа, суд в Вашингтоне, пишет 15 ноября Politico.

Роджер Стоун Victoria Pickering

Он признан виновным по всем пунктам обвинения: в даче следствию ложных показаний, в попытках воспрепятствовать расследованию Конгресса и в давлении на свидетеля.

Напомним, Стоун являлся советником Трампа во время его избирательной кампании в 2016 году. В США политические противники Трампа обвинили Стоуна в том, что он сотрудничал с основателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем, чтобы дискредитировать претендента на президентское кресло Хиллари Клинтон.

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