Ла-Пас, , 21:21 — REGNUM Новое руководство Боливии приняло решение о разрыве дипломатических отношений с Венесуэлой. Об этом 15 ноября сообщила министр иностранных дел республики Карен Лонгарик.

«Венесуэльский дипломатический персонал должен покинуть страну за нарушение правил дипломатии», — заявила новый глава МИД Боливии.

Накануне власти Боливии объявили о признании оппозиционера Хуана Гуайдо президентом Венесуэлы.

Напомним, 10 ноября президент Боливии Эво Моралес ушёл в отставку на фоне акций протеста и покинул страну. Также в отставку ушло всё высшее руководство Боливии. Временно исполняющей обязанности главы государства стала представитель оппозиции — вторая вице-спикер сената Жанин Аньес.