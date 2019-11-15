Киев, , 20:56 — REGNUM Заявление о том, что Игорь Коломойский не является представителем власти и команды Владимира Зеленского и с ним не обсуждаются позиции по решению государственных дел, — «одно из самых смешных заявлений пресс-секретаря президента Украины», заявил 15 ноября эксперт и журналист Юрий Бутусов.

Коломойский Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Эксперт напомнил, что именно офис Зеленского сравнительно недавно обнародовал фотографии встречи Коломойского с президентом и другими представителями власти.

«Так что обычного отрицания тут будет мало, придется выдать Коломойскому удостоверение — «Совсем непричастный к власти простой человек»», — иронизирует Бутусов.

ИА REGNUM напоминает, что эксперты заявили, что по сути речь идет о публичном предложении Коломойского о дальнейшей судьбе Украины американскому президенту Трампу и российскому президенту Путину.