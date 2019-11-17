Копенгаген, , 12:27 — REGNUM Представитель Датской народной партии по вопросам мигрантов Пиа Кьерсгор и её коллега из Социал-демократической партии заявили о том, что не представляют себе миграционную политику «Венстре».

«Из интервью Якоба Эллеманн-Йенсена газете Weekendavisen мы так и не разобрались, какую политику в области иностранцев и интеграции собираются предлагать представители партии «Венстре»? Какой линии будут придерживаться? Возобладает ли мнение Ингер Стойберг или же мнение Эллеманн-Йенсена?», — заявила Пиа Кьерсгор. Недопонимание партийных взглядов возникло после того, когда, с одной стороны, сопредседатель «Венстре» Стойберг заявила, что понимает большую часть датского населения, которое предпочло бы, чтобы беженцы, исповедующие ислам, покинули страну, а, с другой, высокопоставленные члены «Венстре» Ян Йёргенсен и Бертель Хордер высказались против негативной риторики по отношению к мусульманам. Об этом пишет датская газета Jyllands-Posten (Юлландс-Постен).

О своем непонимании миграционной политики «Венстре» высказался и социал-демократ Расмус Стоклунд. «Я считаю, что невозможность Эллеманн-Йенсена сформулировать четкий курс партии в области миграционной полиции вызывает тревогу», — заявил политик.