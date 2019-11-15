Рим, , 20:38 — REGNUM Бывший министр экономики Италии и один из бывших лидеров либеральной Демократической партии Карло Календа в пятницу, 15 ноября, анонсировал создание новой политической структуры.

Новая партия будет готова взаимодействовать с либералами, но не с популистами из «Движения 5 звезд», с которыми либералы входят в настоящее время в состав правящей национальной коалиции, отметил Календа.

Календа покинул Демократическую партию в сентябре 2019 года именно из-за этого решения либералов создать коалицию со вчерашними «оппонентами» — популистами.

Ранее Демократическую партию покинул (и также создал собственную структуру) еще один из ее недавних лидеров — экс-премьер Маттео Ренци. Рейтинг созданной им партии «Живая Италия» оценивается социологами в 5%.