* ИГ — запрещённая в России организация

Тбилиси, , 20:26 — REGNUM Служба государственной безопасности Грузии подтвердила информацию о задержании недалеко от Киева одного из ключевых руководителей ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), гражданина Грузии Аль Бара Шишани. Об этом сообщает агентство «Интерпрессньюс».

Ранее Служба безопасности Украины заявила о задержании одного из лидеров террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) гражданина Грузии Аль Бара Шишани.

Боевик был задержан в результате совместной спецоперации СБУ, министерства внутренних дел Грузии и Центрального разведывательного управления США.

По информации украинского ведомства, летом 2018 года террорист незаконно прибыл на Украину. На основании фальшивых документов ему удалось легализоваться на территории страны, где он продолжал координировать деятельность ячеек группировки. Сообщается, что в настоящее время он находится под арестом для экстрадиции.

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