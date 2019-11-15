Рига, , 20:25 — REGNUM Партия «Честь служить Риге» и избранный от неё мэр города Олег Буров согласились с ультиматумом своих партнёров из партии «Согласие» и прекратили сотрудничество с группой независимых депутатов, сообщает 15 ноября портал LSM.

Вице-мэр Вадим Баранник отправил в отставку всё руководство Рижского Центрального рынка. Видимо, это решение стало последней каплей, и мэр Буров решил попытаться возглавить коалицию меньшинства. Сегодня «Согласие» и «Честь служить Риге» контролируют лишь 28 голосов из 60. Принимая во внимание категорическую позицию латышских партий, на балансе которых тоже 28 голосов, не сотрудничать с «русским» «Согласием», высока вероятность того, что министр среды и регионального развития Юрис Пуце вскоре объявит внеочередные выборы в муниципальный парламент столицы.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 ноября самая большая фракция Думы из 17 депутатов потребовала сместить со своих постов вице-мэра и члена правления Рижского свободного порта Вадима Баранника и главу Комитета городского развития Алексея Росликова, возглавляющих группу независимых депутатов из четырёх человек, и исключить всю группу из состава правящей коалиции.

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