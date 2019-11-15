Тбилиси, , 20:18 — REGNUM Акция протеста с требованием назначения внеочередных парламентских выборов возобновилась в Тбилиси перед зданием парламента, сообщает Sputnik.

Сейчас у парламента «дежурит» несколько сотен человек. На территории много грузинских флагов и плакатов с лозунгом «Измени». Часть участников акции слушает выступающих, часть греется у бочек с горящими дровами. По словам протестующих, они ожидают прибытия лидеров оппозиционных партий, которые сейчас собрались в офисе «Лейбористской партии» для обсуждения дальнейшего плана действий перед подготовкой масштабного митинга 17 ноября.

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На месте мобилизованы бригады патрульной полиции.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 14 ноября в парламенте Грузии состоялось голосование по пропорциональной избирательной системе на выборах 2020 года. Подготовленные парламентским большинством поправки к Конституции, касающиеся перехода к пропорциональной избирательной системе, не получили достаточного количества голосов в парламенте. Для принятия поправок была необходима поддержка 113 законодателей. За поправки проголосовал 101 депутат, против — трое.

Оппозиция назвала происшедшее спектаклем председателя правящей партии «Грузинская мечта» олигарха Бидзины Иванишвили. И заявила о подготовке к акциям протеста.

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