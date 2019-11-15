Вашингтон, , 20:12 — REGNUM Стенограмма телефонного разговора американского президента Дональда Трампа и его украинского коллеги Владимира Зеленского от 21 апреля опубликовал Белый дом.

Дональд Трамп и Владимир Зеленский The White House

Стенограмму разговора, который состоялся после победы Зеленского во втором туре президентских выборов 21 апреля 2019 г., растиражировали американские СМИ.

https://twitter.com/AndrewDesiderio/status/1195341970467643392

Согласно записи, Трамп поддержал Зеленского и выразил надежду, что тот будет «отлично работать». Американский президент, в частности, заявил:

«У меня много друзей на Украине, которые Вас знают и которым Вы нравитесь».

Трамп «Когда Вы устроитесь и будете готовы, я хотел бы пригласить Вас в Белый дом. У нас есть много о чём поговорить, но в любом случае — мы вместе с Вами».

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Напомним, в США на уровне Конгресса идёт публичное обсуждение вопроса об импичменте Трампу. Поводом к недоверию президенту со стороны демократов стал его телефонный разговор с Зеленским 16 июля 2019 г.

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