Варшава, , 07:16 — REGNUM 15 ноября во второй половине дня в Президентском дворце президент Польши Анджей Дуда принял новое правительство Матеуша Моравецкого. Об этом сообщает польское новостное агентство Polskie Radio 24.

Отмечается, что новый кабинет министров будет насчитывать 20 министров. В большей части свои портфели сохранят те же министры, что были в предыдущем правительстве.

Во время торжественного мероприятия президент поблагодарил премьер-министра, министров и их заместителей за принятие ответственной задачи — руководство деятельностью своих ведомств на благо страны.

Премьер-министр Матеуш Моравецкий, в свою очередь, заявил, что «нашей основной задачей является превращение Польши в страну с самым высоким уровнем жизни в Европе».