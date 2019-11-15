Осло, , 19:49 — REGNUM О надежде на дальнейшее развитие добрососедских отношений с Россией заявил 15 ноября глава норвежской Рабочей партии Юнас Гар Стёре в Twitter.

Комментируя освобождение российскими властями ранее осуждённого в РФ гражданина Норвегии Фруде Берга, Стёре заявил, что достичь этого было не просто и что норвежский МИД «хорошо выполнил свою работу».

Норвежский политик заявил также, что над развитием добрососедских отношений с Москвой надо работать и дальше.

Стёре «Вместе мы можем больше».

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Напомним, Берга передали Литве после того, как в этой стране власти помиловали осуждённых там за шпионаж двух российских граждан. Берга передали в посольство Норвегии в Литве. Норвежец в России в своё время также был осуждён за шпионаж.

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