Ульяновск, , 19:49 — REGNUM В Ульяновской области для контроля и популяризации здорового питания создадут отдельную структуру — агентство здорового и социального питания. Соответствующее распоряжение подписал глава региона Сергей Морозов, сообщили ИА REGNUM в его пресс-службе.

В регионе прошла всероссийская конференция по организации питания в образовательных учреждениях. В ходе мероприятия губернатор Ульяновской области Сергей Морозов подписал распоряжение о создании агентства здорового и социального питания, которая «станет площадкой взаимодействия между обществом, властью, бизнесом и надзорными органами».

На агентство также будет возложена работа по популяризации здорового и правильного питания среди школьников и их родителей. Кроме того, оно будет выполнять задачи, которые обозначены в национальных проектах.

Как сообщало ИА REGNUM, структурные изменения коснутся фонда «Ульяновск — культурная столица», которая работает семь лет. Основные направления деятельности фонда сохранятся, при этом будет расширен спектр направлений. Планируется добавить центр международного (межрегионального) сотрудничества, организацию значимых выставочных событий, проведение сетевых проектов, а также образовательных курсов и интенсивов для работников культуры.

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Напомним, что в Ульяновской области меняют структуру контрольно-надзорной деятельности. Планируется создать единый орган, которому будут переданы данные полномочия. Кроме того, в регионе укрупняют минприроды за счёт создания государственного экологического надзора.

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