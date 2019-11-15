Псков, , 19:33 — REGNUM Официальный сайт Псковского губернатора Михаила Ведерникова «ведерников.рф» переехал на новый домен «губернатор60.рф» в связи с попыткой шантажа со стороны уволенного чиновника региональной администрации. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом сам глава региона сообщил сегодня, 15 ноября, на своей странице в соцсети Instagram.

Ведерников сообщил, что сайт выставил на продажу за 260 тыс. рублей в понедельник, 11 ноября, бывший первый заместитель начальника госуправления по связи и массовым коммуникациям Псковской области Юрий Колесников, к работе которого, по словам главы региона, «было много нареканий, и в результате мы его «попросили» в прошлом году». Произошедшее, по его мнению, — «своеобразный шантаж как метод личного обогащения».

Ведерников пояснил, что на оплату домена «ведерников.рф» дал Колесникову свои личные деньги, а тот зарегистрировал его на своё имя: «по сути присвоил».

В итоге сайт оказался на девять с лишним часов недоступен для жителей региона, которые привыкли через него обращаться к власти со своими проблемами.

«Никогда не давал и не дам себя шантажировать!!!» — написал губернатор Псковской области. Что касается нового сайта, он отметил, что «его название теперь более универсальное».

https://www.instagram.com/p/B444v8MjcSe/

Как ранее сообщало ИА REGNUM, у прежнего губернатора Псковской области был создан сайт turchak.ru, на котором жители региона также могли задавать вопросы губернатору и чиновникам, вносить предложения, сообщать о проблемах. Сразу после досрочной отставки Андрея Турчака с поста губернатора 12 октября 2017 года сайт заблокировали, для нового главы региона Михаила Ведерникова был создан сайт с тем же функционалом, но на новом адресе.