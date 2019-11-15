Москва, , 19:29 — REGNUM В ходе масштабных военных учений «Центр-2019» впервые после манёвров Советской Армии «Запад-81» было произведено десантирование парашютного полка, сообщил 15 ноября на подведении итогов учений министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

Кроме личного состава парашютно-десантного полка было высажено с самолётов Военно-транспортной авиации более 200 единиц вооружения и военной техники.

«Этого удалось добиться благодаря современным возможностям Военно-транспортной авиации. В масштабной операции одновременно участвовал 71 самолёт Ил-76», — отметил Сергей Шойгу.

Как сообщало ИА REGNUM, в масштабных военных учениях «Центр-2019» принимали участие войска Центрального военного округа, корабли и части Каспийской флотилии Южного военного округа, часть войск Восточного военного округа, соединения Воздушно-десантных войск, а также дальняя и военно-транспортная авиация.

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