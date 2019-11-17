Стокгольм, , 12:31 — REGNUM В Швеции график по внедрению 5G Интернета находится под угрозой. Агентство Почты и Телекоммуникаций Швеции решило отложить распространение частот для операторов связи и провайдеров, необходимых для того, чтобы новая сеть была доступна пользователям. Основанием для таких мер является новый закон, согласно которому можно запрещать поставку телекоммуникационного оборудования отдельным компаниям. Об этом 15 ноября заявила шведская газета Dagens Nyheter.

В Швеции этим летом член Социал-Демократов и министр по вопросам цифровизации Андерс Игеман представил законопроект, направленный на укрепление безопасности 5G Интернета, нового вида связи для мобильных сетей, который, как ожидается, будет внедрен уже в ближайшие годы.

Помимо прочего, закон предоставляет возможность для некоторых шведских компаний не предоставлять операторам связи оборудование, если считается, что это угрожает национальной безопасности. Андерс Игеман не хотел конкретно указывать на какую-либо страну или поставщика, однако на международном уровне дискуссия в основном велась вокруг китайского телекоммуникационного гиганта Huawei, который занимает прочную позицию на рынке сетей 5G.