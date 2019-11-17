Стокгольм, , 12:24 — REGNUM Китайский посол предупредил власти Швеции о возможных «последствиях», если они примут участие в награждении шведского писателя китайского происхождения Гун Минхая, считающимся политическим заключённым на территории Китая. Об этом сообщила шведская газета Dagens Nyheter.

Министр культуры Швеции и представитель Зелёных Аманда Линд намерена наградить Гуй Минхая премией шведской некоммерческой организации Svenska PEN. Сразу после объявления о возможном вручении награды китайскому заключённому, посольство Китая в Швеции опубликовало заявление с требованием не вручать приз осуждённому. В заявлении, размещённом на сайте китайского посольства, Гуй Минхай охарактеризован как преступник, «распространитель лжи и слухов».

«Жители Швеции не должны быть уверенными, что они могут так просто оскорбить чувства китайского народа и нанести ущерб интересам Китая», — заявил посол КНР в Швеции Ги Конью.

Китайский посол даже обратился к правительству Швеции с угрозами. Он заявил, что подобные шаги могут иметь «последствия для Швеции», если в церемонии награждения примут участие высокопоставленные шведские политики.