Москва, , 19:17 — REGNUM Россия не располагает данными, которые позволили бы достоверно подтвердить смерть главаря террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади. Об этом 15 ноября заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

«У нас нет данных, а уж тем более генетических образцов, поэтому подтвердить достоверно мы это не можем», — приводит его слова ТАСС.

Как передавало ИА REGNUM, власти США 27 октября объявили о ликвидации аль-Багдади в рамках спецоперации на территории сирийской провинции Идлиб, однако в Минобороны России не смогли подтвердить данную информацию.

Позднее глава Центрального командования США (CENCOTM) Кеннет Маккензи заявил, что личность террориста подтвердил анализ ДНК.