Стокгольм, , 12:48 — REGNUM Согласно опросу общественного мнения, который был проведен Aftonbladet совместно с Demoskop, партия Шведских демократов стала крупнейшей партией Швеции. Об этом заявила шведская газета Fria Tider.

Это не первый раз, когда по данным опросов Шведские демократы становятся самой влиятельной политической силой в стране. Прошлый раз, когда их поддерживала большая часть населения, приходился на период перед парламентскими выборами 2018 года. Однако тогда результаты социологических измерений не прошли проверку на практике, так как Шведские демократы получили третье место вместо предсказываемого первого.

Теперь эта партия в результате нового социологического исследования снова является крупнейшей силой, поддерживаемой в стране. Согласно последнему опросу, проведённому Aftonbladet и Demoskop, Шведские демократы получают 24%, в то время как Социал-Демократы, представитель которой является премьер-министром Швеции, набирает самый низкий показатель за всю историю — всего 22,2%.

«Я давно утверждал, что мы все равно рано или поздно станем крупнейшей партией. Уже на протяжении многих лет мы обращаем внимание на проблемы, связанные с преступностью, снижающейся защищенности общества, неэффективной миграционной политике, и интеграционными мерами, которые только усугубили ситуацию», — заявил лидер Шведских демократов Джимми Окессон.