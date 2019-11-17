Стокгольм, , 12:45 — REGNUM В парламенте Швеции 15 ноября было проведено голосование по вопросу о вынесении вотума недоверия и последующей отставки члена Социал-Демократов и министра юстиции Моргана Юханссона. По результатам голосования было принято решение, что министр сохранит свой пост, так как за это выступило большинство парламентариев. Об этом сообщило шведское издание SVT Nyheter.

В общей сложности 151 член Риксдага проголосовал за сохранение министром своей должности, в то время как лишь только 131 депутат голосовал за отставку Юханссона. Представители Левой партии и Центристов во время голосования воздержались.

Первоначальная идея о вынесении вотума недоверию принадлежит лидеру партии Шведских демократов Джимми Окессону. Предложение Шведских демократов было поддержано членами Умеренной коалиционной партии и Христианских демократов, однако их голосов все равно было недостаточно для отправки министра в отставку.