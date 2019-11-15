Москва, , 19:13 — REGNUM Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил очередные рейтинги доверия политикам, оценки деятельности государственных институтов, отношения к партиям.

Владимиру Путину доверяют 70,8% опрошенных россиян, одобряют его работу на посту Президента РФ 64,1%.

Политические индикаторы находятся в рамках сформировавшегося коридора значений. Показатель одобрения деятельности Президента по среднему значению с 05 по 10 ноября составил 64,1%. Оценки работы премьер-министра и Правительства России за последнюю неделю скорректировались до 38% и 41,6% соответственно.

На прямой вопрос о доверии Владимиру Путину положительно ответили 70,8% респондентов (не доверяют 24,7%), Дмитрию Медведеву — 37,9%, Владимиру Жириновскому — 35,8%, Геннадию Зюганову — 32,5%, Сергею Миронову — 25,8% опрошенных.

Уровень поддержки партии «Единая Россия» за последнюю неделю составил 33%, КПРФ — 15,4%, ЛДПР — 12%, «Справедливой России» — 5,7%.

Результаты показательны опроса ВЦИОМ показывают стабилизацию в общественном мнении, считает директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР), социолог Виктор Потуремский.

«Среди вопросов есть так называемые «закрытые» и «открытые». Если мы говорим о закрытых вопросах, типа «Кому Вы доверяете?» с неким набором ответов, то там могут быть незначительные отклонения. которые могут находиться даже в рамках ошибки измерения. А то, что связано с «открытыми вопросами», то есть когда респондентов просят самим назвать политиков, которым они доверяют или не доверяют, мы видим рост доверия к президенту и есть значительное снижение по недоверию. Эти цифры уже точно находятся за пределами погрешности. И это очень важная вещь, которая точно указывает, что есть стабилизация и стабильность в восприятии политиков и органов власти», — рассказал Виктор Потуремский в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

Напомним, метод опроса ВЦИОМ — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Для данной случайной (вероятностной) выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает для данных, собранных в течение семи дней (9600 человек), 1%. Помимо ошибки выборки смещение в данные опросов могут вносить формулировки вопросов и различные обстоятельства, возникающие в ходе полевых работ.