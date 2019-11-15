Москва, 15 ноября 2019, 19:13 — REGNUM Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил очередные рейтинги доверия политикам, оценки деятельности государственных институтов, отношения к партиям.
Владимиру Путину доверяют 70,8% опрошенных россиян, одобряют его работу на посту Президента РФ 64,1%.
Политические индикаторы находятся в рамках сформировавшегося коридора значений. Показатель одобрения деятельности Президента по среднему значению с 05 по 10 ноября составил 64,1%. Оценки работы премьер-министра и Правительства России за последнюю неделю скорректировались до 38% и 41,6% соответственно.
На прямой вопрос о доверии Владимиру Путину положительно ответили 70,8% респондентов (не доверяют 24,7%), Дмитрию Медведеву — 37,9%, Владимиру Жириновскому — 35,8%, Геннадию Зюганову — 32,5%, Сергею Миронову — 25,8% опрошенных.
Уровень поддержки партии «Единая Россия» за последнюю неделю составил 33%, КПРФ — 15,4%, ЛДПР — 12%, «Справедливой России» — 5,7%.
Результаты показательны опроса ВЦИОМ показывают стабилизацию в общественном мнении, считает директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР), социолог Виктор Потуремский.
Напомним, метод опроса ВЦИОМ — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Для данной случайной (вероятностной) выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает для данных, собранных в течение семи дней (9600 человек), 1%. Помимо ошибки выборки смещение в данные опросов могут вносить формулировки вопросов и различные обстоятельства, возникающие в ходе полевых работ.