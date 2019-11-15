Ашхабад, , 19:11 — REGNUM Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе провела в столице Туркмении семинар, посвященный современным подходам к журналистскому образованию. Об этом сообщает пресс-служба ОБСЕ.

Эксперты организации рассказали сотрудникам аппарата омбудсмена, местным журналистам и преподавателям журналистики о модернизации методик обучения будущих сотрудником СМИ практическим навыкам работы и защите свободы журналистской профессии.

Приглашенные из Венгрии и с Украины правозащитники выступили с лекциями о современных тенденциях в журналистском образовании, новых бизнес-моделях СМИ, свободе слова и журналистской этике.

Затем участники мероприятия обменялись мнениями о будущих направлениях реформирования журналистского образования в Туркмении.

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