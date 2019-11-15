Москва, , 19:11 — REGNUM В ходе стратегических военных учений «Центр-2019» были опробованы новые способы проведения боевых операций, сообщил 15 ноября министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на подведении итогов учений с руководящим составом Вооружённых сил России.

Министр обороны подчеркнул, что новые формы действий войск были отработаны на основе опыта боевых действий в Сирии.

«В ходе учения были отработаны новые формы применения и способы действий войск с учётом опыта современных локальных войн и вооружённых конфликтов, а также операции в Сирии», — сказал Сергей Шойгу.

В частности, в качестве тактического десанта была применена отдельная десантно-штурмовая бригада и этот опыт будет использован для продолжения эксперимента по формированию соединения нового типа в составе ВДВ.

«Она обеспечивала действия главных сил группировки войск. В результате поставленные задачи выполнены в установленные сроки и с хорошим качеством», — пояснил министр обороны.

Как сообщало ИА REGNUM, в учениях «Центр-2019» участвовали войска Центрального военного округа, Каспийской флотилии Южного военного округа, часть сил Восточного военного округа, Воздушно-десантных войск, части и соединения дальней и военно-транспортной авиации.

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