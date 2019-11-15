Париж, , 18:58 — REGNUM Встреча «нормандской четвёрки» с участием глав государств Франции, России, Германии и Украины назначена на 9 декабря и пройдёт в Париже, сообщает 15 ноября агентство Bloomberg со ссылкой на канцелярию президента Франции.

По утверждению агентства, саммит «нормандской четверки» стал возможным после начала разведения сил Украины и ДНР на пробном участке Богдановка-Петровское.

Как сообщало ИА REGNUM, в Киеве неоднократно заявляли о желании использовать «нормандский формат» для пересмотра Минских соглашений, которые Украина подписала после ряда военных поражений.

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