* ИГ — запрещённая в России организация

Киев, , 18:52 — REGNUM Один из ключевых руководителей террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) гражданин Грузии Аль Бара Шишани был задержан недалеко от Киева, сообщает 15 ноября Служба безопасности Украины.

Как уточняется, боевик был задержан в результате совместной спецоперации СБУ, министерства внутренних дел Грузии и Центрального разведывательного управления США.

По информации украинского ведомства, летом 2018 года террорист незаконно прибыл на Украину. На основании фальшивых документов ему удалось легализоваться на территории страны, где он продолжал координировать деятельность ячеек группировки. Сообщается, что в настоящее время он находится под арестом для экстрадиции.