Киев, , 18:40 — REGNUM Встреча «нормандской четверки» состоится 9 декабря в Париже, сообщают 15 ноября интернет-ресурсы, специализирующиеся на инсайдерской информации.

Источники не указаны, официальных подтверждений этих данных нет.

Напомним, центральной темой переговоров в «нормандском формате» является урегулирование конфликта в Донбассе и выполнение Украиной и народными республиками пунктов Минских соглашений.

Россия, Германия и Франция выступают гарантами выполнения Минских соглашений, подписанных сторонами конфликта — Украиной, ДНР и ЛНР.

Как сообщало ИА REGNUM, Киев надеется использовать «нормандскую встречу» для пересмотра «минских соглашений», выполнение которых саботирует уже несколько лет.

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