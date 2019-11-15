Ашхабад, , 18:40 — REGNUM В туркменской столице состоялись консультации на тему «О взаимодействии государств-участников СНГ в области борьбы с терроризмом: общие вызовы и угрозы». Об этом сообщает пресс-служба министерства иностранных дел Туркмении.

Представители России, Казахстана, Белоруссии, Киргизии, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана и Армении обсудили возможности расширения коллективной деятельности по борьбе с терроризмом в рамках международных организаций.

Участники встречи также обменялись мнениями о превентивных мерах по противодействию экстремизму, радикализации населения и финансированию терроризма, отметив при этом необходимость привлечения гражданского общества и СМИ для повышения эффективности.

Также были рассмотрены возможности проведения специальных тренингов, включая использование современных технологий для своевременного реагирования на потенциальные угрозы.