Пхеньян, , 12:20 — REGNUM Комитет ООН принял резолюцию, призывающую Северную Корею к ответственности за грубые нарушения прав человека. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

Кроме того, исполнительный орган ЕС — Европейская Комиссия — призвал Совет Безопасности ООН передать материалы в Международный уголовный суд для проведения расследования и привлечения к наказанию лиц, непосредственно причастных к нарушениям прав человека. Правозащитники обвиняют власти КНДР в создании концентрационных лагерей, использовании каторги, применении смертной казни, ограничении передвижения и других нарушениях. Пхеньян в свою очередь отвергает обвинения, рассматривая их как попытку ООН подорвать северокорейский суверенитет и навязать западную идеологию. Представитель КНДР в ООН Ким Сон назвал данные заявления ложными, и подчеркнул, что они не имеют ничего общего с истинной ситуацией с защитой прав человека в КНДР. Он также заявил, что нарушения, которые якобы имели место, были сфабрикованы северокорейцами, бежавшими из страны.

Однако постоянный представитель Южной Кореи в ООН обратил внимание на обеспокоенность Сеула ситуацией на Севере, а также напомнил о дипломатических усилиях правительства Южной Кореи по нормализации ситуации с правами человека в КНДР.