Чебоксары, , 18:23 — REGNUM В Чувашии место министра природных ресурсов и экологии, которое пустовало более восьми месяцев, занял Иван Исаев, который с приходом к власти Михаила Игнатьева возглавлял министерство более четырёх лет и сложил полномочия после уголовного преследования. Соответствующий указ подписал сегодня, 15 ноября, глава Чувашии Михаил Игнатьев, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Исаев Cap.ru

Кресло министра оставалось вакантным с 27 февраля 2019 года. 15 ноября на эту должность вернулся Иван Исаев, который работал министром природных ресурсов Чувашии с октября 2010 года по апрель 2014 года, покинув пост после того, как стал фигурантом уголовного дела. Его дважды признавали виновным, затем приговоры были отменены по итогам рассмотрения кассационной жалобы.

Можно предложить, что с возвратом Исаева в правительство Чувашии наблюдение, надзор и контроль за ним возрастёт в разы уже не только со стороны правоохранительных органов. И теперь стоит ожидать пресс-конференцию Исаева, или очередную встречу с журналистами Михаила Игнатьева, который с сентября демонстрирует небывалую медийную активность.

Как сообщало ИА REGNUM, Иван Исаев проработал министром 4,5 года, был освобождён от должности в апреле 2015 года. Этому предшествовало возбуждение в отношении него уголовного дела: ему инкриминировали подписание документов о незаконной рубке леса, ущерб оценивался правоохранителями в 280 млн рублей. В августе 2015 года Ленинский районный суд Чебоксар квалифицировал действия фигуранта уголовного дела по ч. 3 ст. 260 УК РФ («Незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере, с использованием служебного положения») с назначением четыре года условно. На основании амнистии, объявленной в связи с 70-летием Победы, он был освобождён от наказания.

В декабре 2018 года Верховный суд России рассмотрел кассационную жалобу Ивана Исаева и постановил передать дело на рассмотрение в президиум Верховного суда Чувашии. Кассационную жалобу удовлетворили, приговор Ленинского районного суда Чебоксары и апелляционное определение судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда Чувашии отменили.