Кишинёв, , 18:21 — REGNUM Состав нового правительства Молдавии указывает на то, что президент страны Игорь Додон намерен в ближайший предвыборный год сконцентрировать усилия на приднестровском переговорном процессе, считает эксперт издания Regional Trends Analytics Дмитрий Астахов.

По его словам, кабинет министров нового премьера Иона Кику уже называют «правительством советников Додона», поскольку в главный исполнительный орган власти перекочевали многие из сотрудников администрации президента. При этом обратный переход произошёл только на приднестровском направлении — Василий Шова покинул пост вице-премьера по реинтеграции и вернулся в офис главы государства.

Астахов подчёркивает, что в последнее время отношения Кишинёва с Тирасполем «откровенно испортились, чему в немалой степени способствовала агрессивная тактика Василия Шовы в диалоге с представителями администрации региона».

«Многие эксперты считают отставку Шовы знаковым моментом, свидетельствующим о желании Кишинёва увидеть совершенно иную динамику в отношениях с левобережьем. Давно известно, что приднестровская тематика является одним из излюбленных коньков президента. Додон с самого старта своего срока начал прибирать к рукам процесс урегулирования, да и в целом объявил объединение страны одной из приоритетных задач», — отмечает он.

По мнению Астахова, в данном контексте «выглядит максимально логичным» назначение новым вице-премьером по реинтеграции Александра Фленки — достаточно опытного аппаратчика и специалиста, давно вовлечённого в переговоры Кишинева и Тирасполя.

«В отличие от Шовы, он не политик, к тому же без богатого «переговорного багажа» своего предшественника. Такая кандидатура намного больше подходит на роль технического исполнителя, который обеспечит предсказуемость на приднестровском направлении», — отмечает эксперт.

Астахов подчёркивает, что перед сформированным правительством Молдавии «стоят непростые задачи на всех направлениях», и новому кабинету предстоит «показать результат в течение ближайшего года, чтобы в принципе оправдать своё скоротечное рождение на обломках юной коалиции Acum-ПСРМ».

«Социалистам нужно объяснить, что всё было не зря, и критика в адрес проевропейцев была неслучайной. Кроме того, новому правительству предстоит создать позитивный фон перед очередными выборами и преподнести президенту Додону достаточно козырей для переизбрания на свой пост. За который придётся бороться с той самой Майей Санду», — заключает он.

Как передавало ИА REGNUM, 12 ноября в Молдавии было отправлено в отставку коалиционное правительство Майи Санду. Это знаменовало распад правящей коалиции, сформированной после парламентских выборов Партией социалистов Молдавии и проевропейским блоком Acum («Сейчас»).

Чтобы преодолеть кризис, президент Игорь Додон выдвинул на должность премьер-министра своего советника Иона Кику. В новый кабинет министров вошло также ещё несколько представителей администрации президента. Так, министром иностранных дел и евроинтеграции стал Аурел Чокой, министром культуры, образования и исследований стал Корнелиу Попович.

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