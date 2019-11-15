15 ноября 2019 | Время чтения 3 мин

Чиновники, какой бы высокий пост в регионе они ни занимали, должны в конце концов ответить за срыв выполнения прямых поручений президента.

Марат Крайнов, , 18:21 — REGNUM Накануне, в ходе заседания рабочей группы под руководством профильного вице-премьера Виталия Мутко начал, кажется, прорываться многомесячный клубок лжи, недоговорок, неэффективного руководства и банального чиновничьего разложения, который региональные власти Иркутской области нагородили вокруг истории с помощью пострадавшим от паводка. На встрече были озвучены данные мониторинга Общероссийского народного фронта по ситуации с выплатой пострадавшим, в ходе которого были выявлены многочисленные нарушения порядка выплат со стороны ответственных областных властей.

Сергей Левченко Kremlin.ru

Активисты ОНФ зафиксировали факты искусственного затягивания процесса признания потерпевшими от паводка, халатного отношения к государственным экспертизам состояния пострадавших домов. Но что самое важное — выяснилось, что процесс получения выплат жителями Тулуна и других пострадавших от наводнения посёлков оброс какими-то мутными схемами, при которых для получения 50-тысячной компенсации неким юристам необходимо было отдать порядка 7−8 тысяч рублей за услуги.

Даже поверхностный анализ проблемы демонстрирует вопиющую некомпетентность региональных властей. Допустим, у некоторых граждан, действительно, были проблемы с документами и им, действительно, нужно было доказывать свой статус в суде. Так почему же областные чиновники из правительства Сергея Левченко должным образом сами не организовали квалифицированную юридическую помощь? Или для иркутских чиновников они и вправду — люди второго сорта, «бичевня», как про них выразилась бывший пресс-секретарь Левченко?

Мало того, руководитель исполкома ОНФ Михаил Кузнецов отметил, что уже после широкой огласки ситуации в СМИ с жителями стали связываться анонимные представители региональной или муниципальной администрации и в обмен на выплату денег требовать прекратить общение с журналистами. То есть вместо того, чтобы планомерно строить работу и выплачивать людям положенные им деньги (полученные из федерального бюджета, между прочим), чиновники из правительства Левченко где-то их прокручивали несколько месяцев. А когда «жареный петух клюнул», и федеральные активисты начали фиксировать многочисленные злоупотребления, — тут же бросились выплачивать.

Потоп в городе Тулуне 38.mchs.gov.ru

Нынешние судорожные действия команды Левченко и попытки одним махом закрыть все «дыры» в процессе восстановления Тулуна никаким «исправлением недочётов» считаться никак не могут. Сейчас в Тулуне температура уже стабильно держится на отметках 15−20 градусов ниже нуля. То есть зима уже наступила — а воз и ныне там. Тот факт, что после визита инспекционных групп ОНФ деньги моментально нашлись, наглядно свидетельствует в пользу того, что федеральный центр свои обязательства выполнил в полном объёме. Деньги «морозило» региональное правительство, а несчастные подтопленцы всё это время обивали пороги региональных кабинетов и отдавали значительную часть компенсаций каким-то мутным юридическим конторам, которые пышным цветом зацвели на фоне бюрократического равнодушия правительства Левченко к нуждам людей.

После публичного обнародования фактов злоупотреблений со стороны властей Иркутской области возникает закономерный вопрос: почему федеральный центр продолжает покрывать губернатора Левченко? Ведь ОНФ фиксирует недовольство на низовом уровне, все проблемы с выплатой компенсаций не были выдуманы некими противниками Левченко, они озвучивались простыми жителями пострадавших посёлков, запрос на справедливое разбирательство поступает снизу, и это — четкий и недвусмысленный сигнал.

Кремлю пора перестать покрывать неэффективного губернатора и начать, наконец, расследование по поводу того, куда пошли выделенные федеральным центром средства, почему бездействовала региональная администрация и лично губернатор, кто был и является бенефициаром серых юридических схем?

Виталий Мутко, Владимир Путин, Сергей Меняйло и Сергей Левченко в аэропорту Братск Kremlin.ru

Чиновники, какой бы высокий пост в регионе они ни занимали, должны в конце концов ответить за срыв выполнения прямых поручений президента, которые глава государства давал по итогам совещаний и визитов в Тулун. Президент дал все необходимые указания, все средства в полном объеме были из федерального бюджета выделены — а местные и областные власти, по сути, срывают, саботируют процесс восстановления затопленных районов и помощи их жителям. Мы много говорим про справедливость и запрос на неё у граждан России. Вот вам реальный пример, на котором можно продемонстрировать эффективную борьбу с неэффективной бюрократической вертикалью, беспринципными и потерявшими всякие берега чиновниками.