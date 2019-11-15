Марат Крайнов, 15 ноября 2019, 18:21 — REGNUM Накануне, в ходе заседания рабочей группы под руководством профильного вице-премьера Виталия Мутко начал, кажется, прорываться многомесячный клубок лжи, недоговорок, неэффективного руководства и банального чиновничьего разложения, который региональные власти Иркутской области нагородили вокруг истории с помощью пострадавшим от паводка. На встрече были озвучены данные мониторинга Общероссийского народного фронта по ситуации с выплатой пострадавшим, в ходе которого были выявлены многочисленные нарушения порядка выплат со стороны ответственных областных властей.

Сергей Левченко
Сергей Левченко
Kremlin.ru

Активисты ОНФ зафиксировали факты искусственного затягивания процесса признания потерпевшими от паводка, халатного отношения к государственным экспертизам состояния пострадавших домов. Но что самое важное — выяснилось, что процесс получения выплат жителями Тулуна и других пострадавших от наводнения посёлков оброс какими-то мутными схемами, при которых для получения 50-тысячной компенсации неким юристам необходимо было отдать порядка 7−8 тысяч рублей за услуги.

Даже поверхностный анализ проблемы демонстрирует вопиющую некомпетентность региональных властей. Допустим, у некоторых граждан, действительно, были проблемы с документами и им, действительно, нужно было доказывать свой статус в суде. Так почему же областные чиновники из правительства Сергея Левченко должным образом сами не организовали квалифицированную юридическую помощь? Или для иркутских чиновников они и вправду — люди второго сорта, «бичевня», как про них выразилась бывший пресс-секретарь Левченко?

Мало того, руководитель исполкома ОНФ Михаил Кузнецов отметил, что уже после широкой огласки ситуации в СМИ с жителями стали связываться анонимные представители региональной или муниципальной администрации и в обмен на выплату денег требовать прекратить общение с журналистами. То есть вместо того, чтобы планомерно строить работу и выплачивать людям положенные им деньги (полученные из федерального бюджета, между прочим), чиновники из правительства Левченко где-то их прокручивали несколько месяцев. А когда «жареный петух клюнул», и федеральные активисты начали фиксировать многочисленные злоупотребления, — тут же бросились выплачивать.

Потоп в городе Тулуне
Потоп в городе Тулуне
38.mchs.gov.ru

Нынешние судорожные действия команды Левченко и попытки одним махом закрыть все «дыры» в процессе восстановления Тулуна никаким «исправлением недочётов» считаться никак не могут. Сейчас в Тулуне температура уже стабильно держится на отметках 15−20 градусов ниже нуля. То есть зима уже наступила — а воз и ныне там. Тот факт, что после визита инспекционных групп ОНФ деньги моментально нашлись, наглядно свидетельствует в пользу того, что федеральный центр свои обязательства выполнил в полном объёме. Деньги «морозило» региональное правительство, а несчастные подтопленцы всё это время обивали пороги региональных кабинетов и отдавали значительную часть компенсаций каким-то мутным юридическим конторам, которые пышным цветом зацвели на фоне бюрократического равнодушия правительства Левченко к нуждам людей.

После публичного обнародования фактов злоупотреблений со стороны властей Иркутской области возникает закономерный вопрос: почему федеральный центр продолжает покрывать губернатора Левченко? Ведь ОНФ фиксирует недовольство на низовом уровне, все проблемы с выплатой компенсаций не были выдуманы некими противниками Левченко, они озвучивались простыми жителями пострадавших посёлков, запрос на справедливое разбирательство поступает снизу, и это — четкий и недвусмысленный сигнал.

Кремлю пора перестать покрывать неэффективного губернатора и начать, наконец, расследование по поводу того, куда пошли выделенные федеральным центром средства, почему бездействовала региональная администрация и лично губернатор, кто был и является бенефициаром серых юридических схем?

Виталий Мутко, Владимир Путин, Сергей Меняйло и Сергей Левченко в аэропорту Братск
Виталий Мутко, Владимир Путин, Сергей Меняйло и Сергей Левченко в аэропорту Братск
Kremlin.ru

Чиновники, какой бы высокий пост в регионе они ни занимали, должны в конце концов ответить за срыв выполнения прямых поручений президента, которые глава государства давал по итогам совещаний и визитов в Тулун. Президент дал все необходимые указания, все средства в полном объеме были из федерального бюджета выделены — а местные и областные власти, по сути, срывают, саботируют процесс восстановления затопленных районов и помощи их жителям. Мы много говорим про справедливость и запрос на неё у граждан России. Вот вам реальный пример, на котором можно продемонстрировать эффективную борьбу с неэффективной бюрократической вертикалью, беспринципными и потерявшими всякие берега чиновниками.