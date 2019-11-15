Челябинск, , 18:17 — REGNUM В Челябинской области новый уполномоченный по правам ребёнка может быть назначен 26 ноября. Именно на эту дату запланировано очередное заседание регионального Заксобрания, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Вопрос о назначении омбудсмена пока не значится в повестке дня. Впрочем, не исключено, что в ближайшее время его включат.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 ноября губернатор Алексей Текслер назвал имя будущего омбудсмена. Этот пост займёт глава совета движения «Искорка» Евгения Майорова. Ранее на данной должности была Ирина Буторина, которая сейчас возглавляет челябинское минсоцотношений.

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