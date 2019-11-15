Нью-Дели, , 17:53 — REGNUM Первые поставки российских систем ПВО С-400 в Индию начнутся через 16 — 18 месяцев, сообщает 15 ноября газета Hindustan Times со ссылкой на неназванные источники.

Издание утверждает, что сроки поставок соответствуют указанным в контракте Индии и РФ.

Кроме того, источники сообщили, что первый платёж по этому договору в сумме $850 млн был осуществлён через специальный платёжный механизм, неподконтрольный США.

Это было сделано с целью избежать потенциальных санкций Вашингтона по нормам закона «О противодействии противникам США посредством санкций» (CAATSA).

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин на саммите БРИКС сообщил, что российско-индийский контракт по С-400 осуществляется в назначенные сроки и индийская сторона не просила об их пересмотре.

Читайте ранее в этом сюжете: Премьер Индии: буду рад встретиться с Путиным на Дне Победы в Москве