Москва, , 17:49 — REGNUM Муниципальные выборы 2020 года на Украине станут судьбоносными, считает лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян. Об этом он заявил 15 ноября в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

«Билецкого очень хорошо капитализировали, и всё сыграло. Его играет Аваков. Аваков пугал Билецким Зеленского: «Отдай мне Харьков, отдай мне это и это». К чему это всё идёт? Это идёт к судьбоносным для Украины муниципальным выборам 2020 года. Вот туда это всё нацелено. Аваков и другие хотят захватывать позиции в регионах. А Билецкого то вбрасывают, то снова притягивают», — сказал Кургинян.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова в сообщении на странице ведомства в Twitter написала, что обещание лидера полка «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Андрея Билецкого направить в Донбасс 10 тысяч боевиков указывает на то, кто на самом деле «истинный виновник» в блокировании Минских соглашений.

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