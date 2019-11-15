Москва, 15 ноября 2019, 17:49 — REGNUM Муниципальные выборы 2020 года на Украине станут судьбоносными, считает лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян. Об этом он заявил 15 ноября в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова в сообщении на странице ведомства в Twitter написала, что обещание лидера полка «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Андрея Билецкого направить в Донбасс 10 тысяч боевиков указывает на то, кто на самом деле «истинный виновник» в блокировании Минских соглашений.
Читайте ранее в этом сюжете: МИД РФ: полк «Азов»* является виновником невыполнения Минских соглашений