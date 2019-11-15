Вашингтон, , 17:36 — REGNUM Белый дом опубликовал меморандум с пересказом Содержание апрельского разговора президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского было опубликовано в пересказе, а не дословно, сообщается в заявлении, распространённом 15 ноября Белым домом.

Подчёркивается, что опубликованный текст являлся именно меморандумом с пересказом, а не детальной записью беседы, состоявшейся 21 апреля.

Белый дом уточняет, что президент США говорил с Зеленским с борта самолёта Air Force One.

Как сообщало ИА REGNUM, содержание разговоров Трампа с Зеленским стало в США одним из главных факторов внутриполитической борьбы. Соперники Трампа обвиняют его в давлении на Украину с целью получить от Киева компромат на ряд деятелей Демпартии США.

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