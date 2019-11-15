Цхинвал, , 17:26 — REGNUM В соответствии с указом президента Южной Осетии Анатолия Бибилова от 15 ноября заместитель министра Южной Осетии по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Сослан Тасоев освобождён от занимаемой им должности. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

Сослан Тасоев работал в МЧС Южной Осетии с декабря 2008 года. Сначала Тасоев возглавлял отдел подготовки руководящего состава и обучения населения МЧС, затем в марте 2010 года Тасоев был назначен заместителем министра по защите.

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