Москва, , 17:25 — REGNUM В украинской политике идёт наращивание неопределённости, считает лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян. Об этом он заявил 15 ноября в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

Сергей Кургинян Иван Шилов © ИА REGNUM

«Крайне интересна позиция господина Коломойского, который заявил абсолютно новую линию для себя самого, — сказал Кургинян. — И позиция господина Авакова, который дружит с Коломойским. Так, против кого хотят дружить Аваков и Коломойский? И обвинения Зеленского в адрес Коломойского. Всё это наращивание неопределённости в украинской политике, которая хочет остаться такой же антирусской, как и была, но при этом что-нибудь выторговать под фигуру Зеленского».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам олигарха Игоря Коломойского, Украина должна наладить отношения с Россией, так как Соединённые Штаты только используют Украину в своих геополитических целях, заставляют её граждан воевать.

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