Москва, 15 ноября 2019, 17:25 — REGNUM В украинской политике идёт наращивание неопределённости, считает лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян. Об этом он заявил 15 ноября в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам олигарха Игоря Коломойского, Украина должна наладить отношения с Россией, так как Соединённые Штаты только используют Украину в своих геополитических целях, заставляют её граждан воевать.
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