Вильнюс, , 17:17 — REGNUM В ответ на помилование двух российских граждан властями Литвы Россия выдала Вильнюсу осуждённых в РФ двух литовских граждан и норвежца, сообщил журналистам 15 ноября советник президента Литвы по вопросам нацбезопасности Йонас Витаутас Жукас.

Уточняется, что Россия передала Литве двух её граждан, осуждённых в РФ, — Аристидаса Тамошайтиса и Евгения Матайтиса, а также гражданина Норвегии Фруде Берга. Последний был переправлен в посольство Норвегии в Литве.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, после того как литовские власти объявили о помиловании двух российских граждан, осуждённых в Литве, в Москве поприветствовали этот шаг и пообещали зеркально ответить Вильнюсу.

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