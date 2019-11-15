Москва, 15 ноября 2019, 17:16 — REGNUM Минские соглашения — это не частный дипломатический акт, а начало глубокой конституционной реформы на Украине. Об этом 15 ноября в эфире программы «Время покажет» на Первом канале заявил Лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян, комментируя слова главы комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, депутата от партии «Слуга народа» Александра Завитневича, который признался, что Генштаб Украины изучает возможность разведения сил и средств на новых участках в Донбассе, однако решения на этот счёт будут приниматься после саммита «нормандской четвёрки».
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам Завитневича, генштаб Украины изучает возможность разведения сил и средств на новых участках в Донбассе, однако решения на этот счёт будут приниматься после саммита «нормандской четвёрки».
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