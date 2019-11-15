Москва, , 17:16 — REGNUM Минские соглашения — это не частный дипломатический акт, а начало глубокой конституционной реформы на Украине. Об этом 15 ноября в эфире программы «Время покажет» на Первом канале заявил Лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян, комментируя слова главы комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, депутата от партии «Слуга народа» Александра Завитневича, который признался, что Генштаб Украины изучает возможность разведения сил и средств на новых участках в Донбассе, однако решения на этот счёт будут приниматься после саммита «нормандской четвёрки».

«Они пытаются продать Зеленского как нечто другое, чем Порошенко. Якобы началась новая эра. И под это дело они хотели мошеннически что-нибудь выторговать, — сказал Кургинян. — Ради смягчения минских соглашений. Все нормандские форматы означают только одно: «Пришёл другой человек, но ему мешают правые радикалы. Давайте мы ему поможем и что-нибудь ему подарим». Смысл заключается в том, чтобы вырваться из капкана Минских соглашений. Я уже говорил, что Минские соглашения являются не частным дипломатическим актом, а началом глубокой конституционной реформы на Украине. Реформа перехода к другой Украине. Нельзя дать особый статус Донбассу, не передавая его частям Украины. Нужно менять формат Украины. А они (власти Украины — прим. ИА REGNUM) этого не хотят».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам Завитневича, генштаб Украины изучает возможность разведения сил и средств на новых участках в Донбассе, однако решения на этот счёт будут приниматься после саммита «нормандской четвёрки».

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