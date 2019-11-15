Мурманск, , 17:15 — REGNUM Мурманская область и финская Лапландия расширят сотрудничество в сфере образования: планируется активизировать практику обмена студентами и разработать новые обучающие программы для туриндустрии и сервиса. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве Мурманской области после встречи заместителя губернатора Ольги Кузнецовой с губернатором Лапландии Микой Риипи.

«В рамках международных соглашений мы сотрудничаем с Лапландией уже более 30 лет и намерены эту работу сделать более интенсивной, реализовать ещё несколько совместных проектов», — сказала Ольга Кузнецова.

Стороны обсудили, в частности, крупный инфраструктурный проект «Обустройство и ремонт автомобильной дороги Кола — Верхнетуломский — многосторонний автомобильный пункт пропуска «Лотта». В текущем году выполнен ремонт участка автодороги до 131-го км, установлено пять тысяч метров барьерных ограждений, приобретен асфальтоанализатор для лаборатории Мурманскавтодора. Вице-губернатор выразила надежду на дальнейшую совместную работу с Лапландией по подготовке подобных прикладных проектов.

Мика Риипи отметил, что у северных территорий много точек соприкосновения и общих тем: привлечение рабочей силы и жителей в регионы, развитие предпринимательства, привлечение инвестиций. Одна из задач, по мнению гостя, — сделать сотрудничество между Лапландией и Мурманской областью более активным.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, на границе России и Финляндии в течение трёх лет может появиться новый международный пункт пропуска. Ожидается, что пункт «Ковдор — Савуковски» изменит в лучшую сторону инвестиционную привлекательность мурманской глубинки и позволит создать новые рабочие места в туристической сфере.

Сейчас на российско-финской границе, в Мурманской области есть два действующих международных автомобильных пункта пропуска: «Салла» в Кандалакшском районе и «Лотта» в Кольском районе.