Сухум, , 17:02 — REGNUM 15 ноября премьер-министр Абхазии Валерий Бганба представил коллективу Государственного управления республики по архитектуре, градостроительству и жилищно-коммунальному хозяйству нового главу ведомства — Игоря Миквабия. Об этом сообщает пресс-служба правительства Абхазии.

При этом Бганба отметил, что госуправление было изменено. Туда добавлено важное направление — жилищно-коммунальное хозяйство. Также управлению предстоит осуществить экспертизу проектов российской Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Абхазии. В данный момент ведется подготовка к реализации новой программы.

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