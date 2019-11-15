Нью-Дели, , 16:57 — REGNUM Лидер оппозиционной партии «Индийский национальный конгресс» (ИНК) Рахул Ганди выступил с критикой экономической политики правительства во главе с премьер-министром Нарендрой Моди. Об этом 15 ноября сообщило индийское новостное издание «Патрика».

В своём аккаунте в Twitter Рахул Ганди подчеркнул: «Модиномика пахнет так плохо, что правительству приходится скрывать собственные отчеты». По словам оппозиционера, ошибочная политическая линия правящей «Бхаратия джаната парти» (БДП) во главе с премьер-министром Нарендрой Моди разрушает экономику страны и ведёт к упадку индийской деревни.

Ранее правительство Индии опубликовало свежие статистические данные о состоянии индийской экономики. Сообщается, что в 2017/18 финансовом году в Индии наблюдалось падение потребления, вызванное сокращением расходов индийской деревни. Индийские эксперты утверждают, что подобное случилось впервые за четыре десятилетия.