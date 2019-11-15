Могадишо, , 16:59 — REGNUM Президент Сомали Мохамед Фармаджо встретился и провел переговоры со своим кенийским коллегой Ухуру Кеньяттой. На встрече глава Сомали заявил, что вопрос морского территориального спора между Сомали и Кенией будет решаться взаимоприемлемым образом. Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс Shabelle.

Представитель министерства иностранных дел Кении Моника Джума в своем твиттере заявила, что президент Сомали Фармаджо «выразил уверенность, что проблема спора в Международном Суде в Гааге будет решена взаимоприемлемым образом и не повлияет на двусторонние отношения Кении и Сомали».

Президент Ухуру встретился с главой Сомали Фармаджо в отеле, а не в Государственном Дворце, где он обычно принимает других высокопоставленных гостей. Лидеры обсудили также основные направления развития кенийско-сомалийских отношений в кулуарах саммита Международной конференции по народонаселению и развитию, которая прошла в Найроби.

По сообщению представителя кенийского МИД, «они [Кеньятта и Фармаджо] подтвердили существование бесценных отношений между Кенией и Сомали в качестве соседей». «Два лидера договорились о нормализации двусторонних отношений и делают все для обеспечения сотрудничества, включая получение виз по прибытии, чтобы стимулировать свободное передвижение представителей обоих народов», — сообщила Джума в своем твиттере.

Президент Сомали Фармаджо также выразил признательность Кении за ее важную роль в проведении миротворческой Миссии Африканского союза в Сомали (АМИСОМ) и за гостеприимство, оказываемое сомалийским беженцам.